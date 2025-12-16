Loro si sposano e i ladri gli entrano in casa
Un giorno speciale, ricco di emozioni e promesse, si trasforma in un incubo quando dei ladri irrompono nella casa durante il matrimonio. Un evento che, invece di celebrare l’amore, si trasforma in una situazione di paura e smarrimento, evidenziando come le brutte sorprese possano colpire anche nei momenti più felici.
Il giorno tanto atteso, quello del fatidico “Sì”, quello che per tradizione è un momento che sublima il più luminoso dei sentimenti, l’amore, funestato da chi, in barba alla felicità altrui, decide di mettere a segno un furto. È quanto successo a una coppia di novelli sposi di Sacco, pochi passi. Trentotoday.it
Enrico Brignano - Ladri in casa
Ladri entrano in casa di una coppia, poi l’incubo: «Ci hanno sequestrati in cucina» - Intrusione notturna in casa di due anziani a Castelfranco Veneto: sequestrati nella cucina. nordest24.it
Ladri entrano in casa dalle impalcature di un cantiere pubblico, il Comune dovrà risarcire la vittima del furto - Era la notte di Capodanno del 2019, quando a Milano un ponteggio montato per ristrutturare un edificio scolastico si era trasformato in un aiuto per i ladri a entrare in un appartamento privato, ... blitzquotidiano.it
Ladri in azione contro il nato locale Braceria Napoletana - facebook.com facebook