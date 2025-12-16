Loro due sabato sera… Ballando con le stelle bomba sulla finale

Sabato 20 dicembre si avvicina la finale dell'edizione speciale del ventennale di Ballando con le Stelle, uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno. La serata promette spettacolo, emozioni e sorprese, con i finalisti pronti a contendersi il titolo. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ballo e di intrattenimento.

Sabato 20 dicembre si avvicina uno degli appuntamenti televisivi più attesi dell’anno, la finale dell’edizione speciale del ventennale di Ballando con le Stelle. La prima serata di Rai 1 si prepara ad accogliere un evento che promette emozioni, colpi di scena e una lunga attesa prima del verdetto definitivo. Non sarà solo una sfida di danza, ma una vera e propria celebrazione di vent’anni di storia del programma, con il pubblico pronto a vivere ogni istante fino all’ultimo passo. Sul palco dell’Auditorium del Foro Italico andrà in scena la resa dei conti tra le coppie che hanno conquistato la finalissima. Caffeinamagazine.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ballando con le stelle, due celebrità per la finale di sabato: Riccardo Cocciante e... Anteprima - Sabato 20 dicembre in prima serata su Rai1 l’appuntamento è fissato con la finalissima dell’edizione del ventennale di Ballando con le stelle. affaritaliani.it

Ballando con le Stelle, sabato 13 dicembre: chi ha vinto, chi sono i finalisti, ballottaggio, classifica finale - Come è andata a finire la dodicesima puntata del dance show del sabato sera di Rai Uno guidato da Milly Carluccci ... today.it

Ed ovviamente non potevano mancare le foto del pubblico del Sabato sera del Palace! - facebook.com facebook

! Milly regina del sabato sera. La 2ª semifinale di #BallandoConLeStelle sfiora il 28% e supera di 2,4 punti la semifinale di #TuSiQueVales- #LipSyncBattle. Ballando cresce anche nell’anteprima, nonostante gli sfori della Ruota. Canale5 si ferma al 17 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.