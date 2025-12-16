Lorenzo Fontana | Su asset russi io consiglio prudenza non è chiaro se possano essere usati – Il video
Lorenzo Fontana invita alla prudenza sugli asset russi, sottolineando l’incertezza sul loro possibile utilizzo. In un contesto di trattative, egli evidenzia la necessità di evitare azioni che possano alimentare il conflitto, mantenendo un atteggiamento cauto e responsabile.
(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Sugli asset russi ci sono due questioni: la prudenza, visto che siamo in una fase di trattative per cui in questo momento non vorrei che alcune cose, seppure legittime, vengano usate per proseguire nel conflitto. Dall'altra parte – l'ha detto anche il governo belga – c'è una questione legale perché bisogna vedere se l'uso sia fattibile. Immaginate poi se la Corte di giustizia europea magari dovesse dare torto all'Europa. Quindi bisogna essere molto prudenti, questo è il mio consiglio". Così il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel tradizionale scambio di auguri di Natale con la stampa parlamentare. Open.online
