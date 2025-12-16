Lorenzo Fontana | Premierato l' anno prossimo spero ampia condivisione

Lorenzo Fontana anticipa un possibile premierato nel 2026, auspicando un'ampia condivisione. Durante un intervento alla Camera, il politico si è detto fiducioso sull'analisi della riforma del premierato prevista per l'anno prossimo, sottolineando l'importanza di un dibattito approfondito sulla questione.

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Credo che l'anno prossimo andremo" ad analizzare la riforma del premierato nel merito anche qui alla Camera. Io ovviamente spero sempre nel consenso più ampio possibile, perché se c'è un consenso ampio significa che è una riforma condivisa e probabilmente è già entrata in quello che è il sentimento di tutta l'opinione pubblica". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Iltempo.it

