Lorenzo Fontana | Premierato l' anno prossimo spero ampia condivisione – Il video

Lorenzo Fontana annuncia la possibilità di un premierato l'anno prossimo, auspicando un'ampia condivisione. In vista dell'analisi della riforma presso la Camera, il politico esprime fiducia nel dibattito e nel percorso legislativo imminente, evidenziando l'importanza di un confronto condiviso sul tema.
"Credo che l'anno prossimo andremo" ad analizzare la riforma del premierato nel merito anche qui alla Camera. Io ovviamente spero sempre nel consenso più ampio possibile, perché se c'è un consenso ampio significa che è una riforma condivisa e probabilmente è già entrata in quello che è il sentimento di tutta l'opinione pubblica". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno.
Il presidente della Camera Lorenzo Fontana rivendica l’alta produttività della Camera nel 2025 e annuncia per il 2026 un anno di grandi riforme. In arrivo il premierato, tema destinato a infiammare il dibattito parlamentare ma centrale per il nuovo assetto istituz - facebook.com facebook
