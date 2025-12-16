Lorenzo Fontana | Per scaramanzia non cambierei legge elettorale a chi lo ha fatto non è andata bene
Lorenzo Fontana ha dichiarato di preferire mantenere invariata la legge elettorale attuale, sottolineando che chi ha tentato di modificarla in passato non ha ottenuto risultati positivi. La sua posizione si basa su motivazioni di scaramanzia, evidenziando la volontà di evitare cambiamenti che potrebbero portare a conseguenze indesiderate.
(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Sulla legge elettorale per scaramanzia, io eviterei" di cambiarla. "A chi l'ha cambiata non mi sembra che sia andata particolarmente bene". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel tradizionale scambio di auguri di Natale con la stampa parlamentare. "Poi che ci sia una stabilità è importante - ha aggiunto - e avere una maggioranza chiara è auspicabile, ma sulla riforma elettorale mantengo la mia scaramanzia". Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Iltempo.it
Lorenzo Fontana Per scaramanzia non cambierei legge elettorale, a chi lo ha fatto non è andata bene
Lorenzo Fontana: Per scaramanzia non cambierei legge elettorale, a chi lo ha fatto non è andata bene - "A chi l'ha cambiata non mi sembra che sia andata particolarmente bene". ilgiornale.it
L. ELETTORALE, FONTANA: PER SCARAMANZIA NON LA CAMBIEREI… - Per scaramanzia io non la cambierei, perché di solito chi la cambia poi perde. 9colonne.it
Cerimonia per il tradizionale scambio di auguri di Natale e Capodanno tra il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e i giornalisti della stampa parlamentare ift.tt/ciwT2oe #evento #takethedate x.com
Alla Camera il premio alla carriera a Jordi Savall , celebre direttore d'orchestra, esploratore delle musiche del passato, che si è esibito in un concerto in sala della Regina. L'evento è stato introdotto dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e dal - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.