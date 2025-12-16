Lorenzo Fontana | Per scaramanzia non cambierei legge elettorale a chi lo ha fatto non è andata bene

Lorenzo Fontana ha dichiarato di preferire mantenere invariata la legge elettorale attuale, sottolineando che chi ha tentato di modificarla in passato non ha ottenuto risultati positivi. La sua posizione si basa su motivazioni di scaramanzia, evidenziando la volontà di evitare cambiamenti che potrebbero portare a conseguenze indesiderate.

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Sulla legge elettorale per scaramanzia, io eviterei" di cambiarla. "A chi l'ha cambiata non mi sembra che sia andata particolarmente bene". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel tradizionale scambio di auguri di Natale con la stampa parlamentare. "Poi che ci sia una stabilità è importante - ha aggiunto - e avere una maggioranza chiara è auspicabile, ma sulla riforma elettorale mantengo la mia scaramanzia". Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Iltempo.it

