Lorenzo Fontana | Per scaramanzia non cambierei legge elettorale a chi lo ha fatto non è andata bene – Il video

Lorenzo Fontana ha dichiarato di preferire non modificare la legge elettorale, citando motivi di scaramanzia. In un'intervista rilasciata a Roma, il politico ha evidenziato come chi abbia tentato di cambiare il sistema abbia avuto risultati negativi. La sua posizione si inserisce nel dibattito politico in corso sulla possibile revisione delle norme elettorali.

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Sulla legge elettorale per scaramanzia, io eviterei" di cambiarla. "A chi l'ha cambiata non mi sembra che sia andata particolarmente bene". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel tradizionale scambio di auguri di Natale con la stampa parlamentare. "Poi che ci sia una stabilità è importante – ha aggiunto – e avere una maggioranza chiara è auspicabile, ma sulla riforma elettorale mantengo la mia scaramanzia". Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

