Lorenzo Fontana | Per scaramanzia non cambierei legge elettorale a chi lo ha fatto non è andata bene – Il video

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Fontana ha dichiarato di preferire non modificare la legge elettorale, citando motivi di scaramanzia. In un'intervista rilasciata a Roma, il politico ha evidenziato come chi abbia tentato di cambiare il sistema abbia avuto risultati negativi. La sua posizione si inserisce nel dibattito politico in corso sulla possibile revisione delle norme elettorali.

Immagine generica

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Sulla legge elettorale per scaramanzia, io eviterei" di cambiarla. "A chi l'ha cambiata non mi sembra che sia andata particolarmente bene". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel tradizionale scambio di auguri di Natale con la stampa parlamentare. "Poi che ci sia una stabilità è importante – ha aggiunto – e avere una maggioranza chiara è auspicabile, ma sulla riforma elettorale mantengo la mia scaramanzia". Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Lorenzo Fontana Per scaramanzia non cambierei legge elettorale, a chi lo ha fatto non è andata bene

Video Lorenzo Fontana Per scaramanzia non cambierei legge elettorale, a chi lo ha fatto non è andata bene

lorenzo fontana scaramanzia cambiereiLorenzo Fontana: Per scaramanzia non cambierei legge elettorale, a chi lo ha fatto non è andata bene - Roma, 16 dicembre 2025 "Sulla legge elettorale per scaramanzia, io eviterei" di cambiarla. msn.com

L. ELETTORALE, FONTANA: PER SCARAMANZIA NON LA CAMBIEREI… - Per scaramanzia io non la cambierei, perché di solito chi la cambia poi perde. 9colonne.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.