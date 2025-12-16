Loredana Lecciso bomba su Cristel Carrisi | Non mi ha invitato

Loredana Lecciso svela un episodio di tensione familiare, accusando Cristel Carrisi di non averla invitata a un evento. La dinamica mette in luce tensioni e rancori tra i membri del clan Carrisi, riaccendendo vecchie controversie e svelando le frizioni mai completamente superate.

Tensione familiare e accuse incrociate nel clan-Carrisi. Loredana Lecciso ha infatti puntato il dito contro una delle figlie di Al Bano, rimestando frizioni e rancori mai del tutto sopiti. Il tutto a La vita in diretta, su Rai 1, nella puntata di martedì 16 dicembre. La parte finale del programma condotto da Alberto Matano era infatti dedicata a temi più leggeri, ma la presenza in studio della compagna di Al Bano ha inevitabilmente riportato l’attenzione sulle dinamiche familiari che riguardano il "leone" di Cellino San Marco.  A riaccendere i riflettori è stato Roberto Alessi, che ha colto l’occasione per rivelare un retroscena legato a un imminente evento privato: la festa per i 40 anni di Cristel Carrisi. Liberoquotidiano.it

