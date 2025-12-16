L’ora della resa dei conti nella Ternana Calcio | Tentativo di scalata Rizzo va in Procura

L'episodio scuote la Ternana Calcio: la famiglia Rizzo, proprietaria del club, avrebbe presentato un esposto alla Procura di Roma, accusando un tentativo di scalata. La vicenda si arricchisce di colpi di scena e tensioni interne, portando alla luce un

Un "giallo" rossoverde a tutti gli effetti e dunque nuovi colpi di scena in casa Fere. L’agenzia Agi riporta che la famiglia Rizzo, proprietaria della Ternana Calcio, starebbe preparando una sorta di nuovo contrattacco, vedi un esposto alla Procura di Roma, per quello che viene descritto come un possibile tentativo di scalata alla Ternana. I soggetti a cui si rivolge l’iniziativa legale sarebbero il consulente Massimo Ferrero e l’amministratore unico Tiziana Pucci che, secondo i Rizzo, avrebbero contribuito a generare una crisi aziendale interna alla società. L’Agi ricostruisce che il 9 dicembre Pucci avrebbe depositato un atto formale inerente la crisi aziendale del club, mossa che avrebbe di fatto congelato la revoca degli incarichi sia per lei che per Ferrero, ostacolando l’ingresso del nuovo amministratore individuato dalla proprietà (il commercialista ternano Fabio Forti). Lanazione.it

