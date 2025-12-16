London calling | l’Arsenal ha messo nel mirino i due gioielli del Milan | CMIT

L'Arsenal ha rafforzato il suo interesse verso due giovani talenti del Milan, puntando a rinforzare la rosa e consolidare la propria posizione in Premier League. Un movimento che suscita grande attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, in un contesto di continui aggiornamenti sul mercato internazionale. La squadra londinese si prepara a sfide importanti, con ambizioni di successo e investimenti strategici.

© Calciomercato.it - London calling: l’Arsenal ha messo nel mirino i due gioielli del Milan | CM.IT Sondaggio serio del club londinese primo in Premier League. Le ultime “Posso resistere a tutto tranne che alla tentazione”, diceva Oscar Wilde. La tentazione di fare soldi, nel caso di Gerry Cardinale, e dunque del Milan. Una tentazione irresistibile per il proprietario del club rossonero, ecco perché tocca stare con le antenne dritte. Specie se, come in questo caso, a muoversi è un club inglese. London calling: l’Arsenal ha messo nel mirino i due gioielli del Milan (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il migliore di tutti, perlomeno sul campo: l’ Arsenal di Arteta, primo in Premier e prossima avversaria dell’ Inter in Champions. Calciomercato.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. ` : Il meglio del rock dal punk alla new wave. The Clash, Cure, Smiths, Depeche Mode, Soft Cell, Eurythmics. Il progetto London Calling Italia in versione acustica e con una formazione alla - facebook.com facebook 14 dicembre 1979 Esce "London Calling", l'album-capolavoro dei Clash x.com

