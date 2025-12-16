Locatelli inserito in quello scambio? È l’asso nella manica di Comolli per arrivare al suo pallino L’indiscrezione

L'eventuale inserimento di Locatelli in uno scambio potrebbe rappresentare la chiave per avvicinarsi al giocatore desiderato da Comolli. Questa strategia potrebbe facilitare il trasferimento, rendendo più accessibile il colpo di mercato ambito. La suggestione alimenta le speculazioni e apre nuovi scenari nelle trattative tra le squadre coinvolte.

Locatelli inserito in quello scambio? Potrebbe essere l’unico modo per arrivare al pallino di Comolli. Il capitano della Juve è la debolezza di quel tecnico. Con l’avvicinarsi della  sessione di mercato invernale, la  Juventus  concentra i propri sforzi sull’obiettivo primario di assicurarsi un  rinforzo cruciale  a centrocampo. La  Signora  vuole elevare il livello tecnico della rosa a disposizione di mister  Luciano Spalletti  per la  corsa Champions. La priorità assoluta individuata alla Continassa è l’acquisto di un  centrocampista centrale, idealmente un  regista  capace di agire da  faro tecnico. Juventusnews24.com

