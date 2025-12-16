Lobotka è a disposizione di Conte ma indietro non si torna il Napoli prosegue col 4-2-3-1 Gazzetta

Lobotka è nuovamente disponibile e a disposizione di Conte, ma il Napoli conferma il suo modulo 4-2-3-1, mantenendo la continuità tattica. Il centrocampista si aggiunge così alle scelte della squadra, che prosegue nel proprio percorso senza tornare indietro. La rosa e il modulo restano punti fermi nella strategia dei partenopei.

Lobotka è tornato. Non che a Udine abbia mostrato mirabilia, tutt’altro. Uno dei due gol annullati all’Udinese (il secondo, quello di Zaniolo) era nato proprio da un pallone rubato al regista slovacco. C’era fallo e quindi amen. Fatto sta che Lobotka è sì tornato però deve rodarsi. E lo farà in campo, non c’è alternativa. Sono finiti i tempi in cui Elmas era costretto a travestirsi da Lobo. Ecco cosa scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo: Teoricamente, il rientro di Lobotka nel cuore della mediana azzurra potrebbe dare a Conte la possibilità di cambiare anche assetto tattico. Ilnapolista.it

