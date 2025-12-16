L’obiettivo di mercato Mainoo a stretto contatto con due giocatori del Napoli

Mainoo, giovane talento del Manchester United, è al centro di recenti attenzioni di mercato. Il Napoli, guidato da Aurelio De Laurentiis, avrebbe messo nel mirino il centrocampista inglese, rafforzando le voci di un possibile trasferimento. L'interesse del club partenopeo si accompagna a contatti con alcuni giocatori azzurri, alimentando le speculazioni sul futuro del promettente calciatore.

Le ultime sul giocatore inglese nel mirino del club di ADL. Mainoo del Manchester Utd sempre più nel mirino del club di Antonio Conte per . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

