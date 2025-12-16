L’obiettivo del Liverpool Schlotterbek è fortemente inseguito dal Bayern

Il Bayern Monaco si prepara a intensificare i propri sforzi per acquisire Nico Schlotterbeck, difensore centrale del Borussia Dortmund. La volontà di rafforzare la rosa ha portato i bavaresi a focalizzarsi sul 26enne, considerato un obiettivo di grande interesse. Questa operazione potrebbe rappresentare un'importante mossa nel mercato dei trasferimenti, con il club tedesco deciso a fare presto.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, il Bayern Monaco si sta preparando ad accelerare la ricerca del difensore centrale del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck, con il 26enne che emerge come un ottimo candidato per rafforzare la propria difesa. Secondo Bild, il Bayern vede Schlotterbeck come un’alternativa strategica a Dayot Upamecano, la cui situazione contrattuale rimane irrisolta tra il forte interesse di Real Madrid e Paris Saint-Germain. La situazione attorno a Upamecano ha suscitato crescente preoccupazione all’interno della gerarchia del Bayern. Le trattative per un prolungamento del contratto si sono fermate negli ultimi mesi, con rapporti che suggeriscono che le richieste salariali del difensore francese devono ancora essere soddisfatte. Justcalcio.com

