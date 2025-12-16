© Ilrestodelcarlino.it - Lo stadio di Cesenatico ricomincia da Alfa

Allo stadio comunale "Alfiero Moretti" di Cesenatico la prossima estate tornano i grandi eventi ed i concerti. Il giorno di Ferragosto si terrà il concerto di Alfa, il quale ha scelto Cesenatico come tappa del suo tour nazionale proprio nel giorno clou della stagione estiva. Questo evento segna il ritorno della grande musica al Moretti dopo tanti anni in cui eventi di questo livello e questa portata non erano stati messi in cartellone per ragioni di sicurezza dell’impianto, che non risultava più idoneo in base alle nuove disposizioni. L’investimento di 230mila euro deciso dall’amministrazione comunale e concretizzato lo scorso febbraio, ha permesso la realizzazione di nuove uscite di emergenza, la messa a norma delle recinzioni, lavori alla cabina elettrica ed all’impianto elettrico di illuminazione, oltre all’installazione di nuovi allarmi antincendio nei due settori interessati ai lavori di riqualificazione. Ilrestodelcarlino.it

Lo stadio di Cesenatico ricomincia da Alfa - Tornano i grandi eventi al ’Moretti’ dopo 13 anni: il giorno di Ferragosto ci sarà il concerto del giovane cantautore genovese ... msn.com