Lo show Medrano torna a Firenze | due ore di spettacolo senza animali al Mandela Forum VIDEO
Dopo tre anni di assenza, lo show Medrano torna a Firenze con un nuovo show internazionale pensato per le festività natalizie. Dal 25 dicembre al 6 gennaio, il Nelson Mandela Forum, accoglierà il pubblico con uno spettacolo completamente rinnovato, senza l’impiego di animali, nel segno. Firenzetoday.it
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
Il Circo Medrano a Firenze per le feste natalizie 2018
Video Il Circo Medrano a Firenze per le feste natalizie 2018
` Uno show sensazionale e imperdibile! Acquista il tuo biglietto scontato ora su medrano.it, ma affrettati: la promozione termina tra pochi giorni! Acquista prima dell’8 dicembre: https://medrano.it/tournee/ - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.