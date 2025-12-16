Lo show Medrano torna a Firenze | due ore di spettacolo senza animali al Mandela Forum VIDEO

Dopo tre anni di assenza, lo show Medrano torna a Firenze con un nuovo show internazionale pensato per le festività natalizie. Dal 25 dicembre al 6 gennaio, il Nelson Mandela Forum, accoglierà il pubblico con uno spettacolo completamente rinnovato, senza l’impiego di animali, nel segno. Firenzetoday.it

