Lo sguardo irrequieto Fotografie 1984-2024 gli scatti di Matarazzo

È stata inaugurata alla THEIA Gallery di Ancona la mostra di Giovanni Matarazzo, ‘Lo sguardo irrequieto Fotografie 1984-2024’. Un percorso espositivo che raccoglie oltre quattro decenni di scatti, offrendo uno sguardo intenso e variegato sulla vita e il mondo attraverso l’obiettivo del fotografo.

© Ilrestodelcarlino.it - "Lo sguardo irrequieto Fotografie 1984-2024", gli scatti di Matarazzo Si è inaugurata sabato alla THEIA Gallery di Ancona, in via Cadorna 4, la mostra del fotografo Giovanni Matarazzo ‘Lo sguardo irrequieto Fotografie 1984-2024’. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 6 gennaio. Forma espressiva sfuggente e plurale, la fotografia pone sfide ardue quanto avvincenti a chi non si accontenta di frequentarla come spazio ricreativo. Dal paesaggio al ritratto, dalla street photography alla natura morta, dal reportage alla visionarietà, dal radicamento locale al globalismo, dalla serialità alla giustapposizione, dal bianco e nero al colore; nel suo lavoro pluridecennale Matarazzo raccoglie queste sfide una ad una. Ilrestodelcarlino.it "Lo sguardo irrequieto Fotografie 1984-2024", gli scatti di Matarazzo - Si è inaugurata sabato alla THEIA Gallery di Ancona, in via Cadorna 4, la mostra del fotografo Giovanni Matarazzo ... ilrestodelcarlino.it

