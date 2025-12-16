Lo sfogo di Filippa Lagerback | È stato l’anno peggiore della mia vita ma ho tanto amore attorno a me

Filippa Lagerback condivide su Instagram un momento di grande difficoltà, definendo il 2025 come «il peggiore della mia vita». Rispondendo a una domanda di un fan, l’opinionista riflette sul suo anno complesso, evidenziando anche l’affetto e il supporto che riceve attorno a sé in un periodo difficile.

Glielo ha chiesto un fan e da lì, su Instagram, è partita un’analisi del suo 2025. Un periodo non facile per Filippa Lagerback, che in rete definisce « il peggiore della mia vita ». A gennaio la conduttrice ha perso la mamma Margaretha. «Una tempesta di emozioni». «Sono tutt’ora in una tempesta di emozioni, su e giù. Difficile spegnere il cervello e calmare il cuore», spiega. «Ma succedono anche tante cose belle, ho tanto amore attorno a me, nuove passioni e tanta bellezza. Cerco di attivare il fisico, parlare con chi mi è vicino e respirare leggerezza », ha dichiarato la svedese, ringraziando poi i follower. Open.online

