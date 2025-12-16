Lo scioccante racconto di Simone Moro | “Attacco cardiaco a 5 mila metri i soccorsi 24 ore dopo”

Simone Moro condivide il suo drammatico esperienza sull'Himalaya, dove ha subito un attacco cardiaco a 5 mila metri di altitudine. Dopo aver rischiato la vita in condizioni estreme, Moro ha raccontato i dettagli dell'incidente e dei soccorsi, avvenuti con un ritardo di 24 ore, offrendo un racconto intenso sulla sua battaglia per la sopravvivenza.

Simone Moro a distanza di pochi giorni dal malore subito sull'Himalaya ha raccontato i particolari in un video social: "A 5 mila metri, senza ossigeno, per tutta notte son rimasto sotto attacco cardiaco. Ora sto bene, mi han ripulito un'aorta e sono pronto a tornare a far quello che voglio".

