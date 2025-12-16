Lo scacco matto della Russia il presidente russo della Federazione mondiale la fa riammettere Solo l’Europa vota no

La Federazione Scacchistica Mondiale (Fide) ha deciso di reintegrare le squadre russe, suscitando reazioni contrastanti. Solo l’Europa ha votato contro questa decisione, mentre altre nazioni hanno approvato. La scelta rappresenta un punto di svolta nel panorama scacchistico internazionale, evidenziando tensioni e divisioni tra le diverse aree geografiche.

© Ilnapolista.it - Lo scacco matto della Russia, il presidente (russo) della Federazione mondiale la fa riammettere. Solo l'Europa vota no Lo scacco matto della Russia. La Federazione Scacchistica Mondiale (Fide) ha deciso di reintegrare le squadre russe. All'assemblea generale 61 federazioni hanno votato a favore della proposta, scrive la Faz. I 51 voti contrari sono arrivati dall'Europa. "Ciò significa – scrive il giornale tedesco – che i simboli nazionali russi sono ora nuovamente consentiti nei tornei giovanili. Se la bandiera russa verrà esposta e se l'inno russo verrà suonato anche nelle competizioni per adulti dovrà essere chiarito dal Comitato Olimpico Internazionale". Ma gli scacchi non sono sport olimpico, quindi il Cio non si pronuncerà.

