lo dice la rivista vogue che lo ha inserito nel tradizionale riepilogo di fine anno insieme a star del cinema e top model

La rivista Vogue ha incluso Papa Leone nella classifica dei “meglio vestiti del 2025”, sorprendente scelta che ha attirato l’attenzione. Nel consueto bilancio di fine anno, tra star del cinema e top model, spicca questa nomina insolita, dimostrando come anche figure di spicco del mondo ecclesiastico possano essere riconosciute per il loro stile.

La fine dell’anno è tempo di bilanci e di classifiche – e fin qui, niente di nuovo. Ciò che ha stupito tutti è che nella tradizionale lista dei “meglio vestiti del 2025” stilata da Vogue ci sia anche . Papa Leone. Il primo Pontefice americano è stato menzionato tra top model, attrici e cantanti come Alex Consani, Doechii e Bad Bunny per aver “perpetuato l’eredità papale dei paramenti liturgici di pregio”. Perché Vogue parla di Papa Leone XIV. Quando all’inizio di maggio Papa Leone XIV – nato come Robert Francis Prevost, 70 anni – si è affacciato per la prima volta su piazza San Pietro in festa, è stato facile cogliere la differenza con il suo predecessore. Amica.it

