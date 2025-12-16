La rivista Vogue ha incluso Papa Leone nella classifica dei “meglio vestiti del 2025”, sorprendente scelta che ha attirato l’attenzione. Nel consueto bilancio di fine anno, tra star del cinema e top model, spicca questa nomina insolita, dimostrando come anche figure di spicco del mondo ecclesiastico possano essere riconosciute per il loro stile.

© Amica.it - ...lo dice la rivista Vogue, che lo ha inserito nel tradizionale riepilogo di fine anno insieme a star del cinema e top model.

La fine dell’anno è tempo di bilanci e di classifiche – e fin qui, niente di nuovo. Ciò che ha stupito tutti è che nella tradizionale lista dei “meglio vestiti del 2025” stilata da Vogue ci sia anche . Papa Leone. Il primo Pontefice americano è stato menzionato tra top model, attrici e cantanti come Alex Consani, Doechii e Bad Bunny per aver “perpetuato l’eredità papale dei paramenti liturgici di pregio”. Perché Vogue parla di Papa Leone XIV. Quando all’inizio di maggio Papa Leone XIV – nato come Robert Francis Prevost, 70 anni – si è affacciato per la prima volta su piazza San Pietro in festa, è stato facile cogliere la differenza con il suo predecessore. Amica.it

Vittoria Ceretti risponde ai vostri DM durante una pausa pranzo con Vogue

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Quando Qinwen Zheng scambia la racchetta per i flash: la tennista più elegante del circuito? - Non l'avevamo vista colpire una pallina dalla sua operazione al gomito quest'estate, prima di rivederla fugaceme ... msn.com

La rivista istituzionale dell’arma dei #carabinieri parla di noi nel mese di dicembre Titolo: Dai rifiuti plastici alla sicurezza del territorio: il modello CORSAIR e i crediti CSR riconosciuti a livello internazionale. Cosa aggiungere #corsair #csr - facebook.com facebook

Ecco cosa dice il decimo Rapporto sulla politica energetica e climatica nell’Unione europea secondo l'analisi dell’esperto G.B. Zorzoli sulla rivista “Pianeta Terra”. Di @antoninoneri x.com