LIVE Skicross Arosa 2025 in DIRETTA | subito colpo di scena amaro per l’Italia
Segui in tempo reale le emozioni dello Skicross ad Arosa 2025, con aggiornamenti sui sedicesimi di finale maschili e l'impegno di Simone Deromedis negli ottavi. Resta con noi per non perdere nessun colpo di scena di questa competizione internazionale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:45 Stiamo attraversando i sedicesimi di finale maschili, a breve vi diamo conto anche della batteria di ottavi di Simone Deromedis, che non sarà affatto facile. Anzi. Intanto mancano ancora 3 batterie a Tomasoni! 17:40 L’Italia si gioca ancora 3 carte al maschile. DUPLESSIS-KERGOMARD (FRA) TOMASONI (ITA ) BACHL (GER) TEDIASHVILI (GEO) T. TCHIKNAVORIAN (FRA) ZUECH (ITA) ILLIG (USA) ROBINSON (GER) FURUNO (JPN) SAGAI (JPN) MITCHELL (USA) GUNSCH (ITA) 17:39 Fuori Davide, dentro Wilmsmann e Lussnig. 17:38 Tocca a Cazzaniga! Batteria molto difficile per lui contro il detentore della Coppa del Mondo. Oasport.it
