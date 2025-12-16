Segui in tempo reale le emozionanti tappe di Skicross ad Arosa 2025. L'articolo offre aggiornamenti live sulla competizione, con protagonisti come Deromedis, Aujeski, Renn, Duplessis e Tchiknavorian T., evidenziando le imprese e le qualificazioni alle semifinali. Rimani aggiornato sulle ultime novità della gara.

LIVE Skicross, Arosa 2025 in DIRETTA: impresa di Deromedis, passa dove non si può ed è in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:48 Si concludono anche gli ultimi due quarti con Aujeski e Renn che raggiungono Duplessis e Tchiknavorian T. Dunque, saranno Simone, Mobaerg e i canadesi Howden e Schmidt nella prima semifinale. Sarà ancora più dura. 19:46 Questa qualificazione di Deromedis equivale ad un sorpasso a Monaco se si parlasse di Formula 1. 19:45 Impressionante tratto centrale di pista di Simone, che è riuscito a sverniciare Florian Wilmsmann, campione della passata Coppa del Mondo, ma lasciandolo sul posto. Per poco non chiudeva primo l’azzurro! SEMIFINALE! COSA HA FATTO!!!!!! A VELOCITA TRIPLA PASSA WILMSMANN E SI PORTA IN SEMIII! Terzo Simone dopo la struttura, speranza al lumicino 19:43 Dai Simone! Questa volta è difficilissima perché Simone ha scelto solo per terzo e qui la partenza è l’80% della gara! DEROMEDIS (ITA) WILMSMANN (GER) MOBAERG (SWE) FISCHER (GER) 19:42 Concluso il primo quarto di finale, passano in semifinale i canadesi Howden e Schmidt vedremo se Deromedis sarà in grado di raggiungerli. Oasport.it

