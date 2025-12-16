LIVE Skicross Arosa 2025 in DIRETTA | finale B da vincere per Deromedis
Segui in tempo reale la finale B dello Skicross ad Arosa 2025, con aggiornamenti live e risultati aggiornati. Alle 20:12, Simone Deromedis cerca di consolidare la sua posizione, puntando a un piazzamento di rilievo nella competizione maschile. Rimani con noi per tutte le emozioni della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:12 Tocca a Simone Deromedis provare ad issarsi in quinta piazza nella gara maschile. DEROMEDIS (ITA) SCHMIDT (CAN) RENN (GER) DUPLESSIS (FRA) 20:10 Si tratta della 42^ vittoria all inclusive per la svedese. 20:09 PODIO GARA FEMMINILE: Sandra NAESLUND (SWE). Daniela MAIER (GER). Fanny SMITH (SUI). 20:08 Ancora una vittoria per Sandra Neaslund, che vince la terza gara di fila su altrettante disputate in stagione. Perfetta partenza di Naeslund, Baillet Baz praticamente non ha aperto il cancelletto. 20:05 La Svizzera sogna la vittoria di Fanny Smith, mentre la favorita è sempre Sandra Naeslund. Oasport.it
Skicross Reiteralm 2021
LIVE Skicross, Arosa 2025 in DIRETTA: Deromedis alla prova su una pista breve - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici dei OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova di Ski Cross maschile e femminile dalle ... oasport.it
Skicross: Deromedis in top 5 nelle qualifiche alla Coppa del Mondo di Arosa, ok Galli - Impatto positivo per Simone Deromedis con la neve di Arosa, location elvetica che ospita in queste ore la terza tappa valida per la Coppa del Mondo ... oasport.it
SPORT IN TV OGGI - Il programma completo di giornata: occhi puntati sullo slalom femminile di Courchevel, ma c'è anche lo skicross ad Arosa, Milano-Real Madrid di Eurolega e tanto altro - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.