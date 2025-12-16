LIVE Skicross Arosa 2025 in DIRETTA | Deromedis vince di forza la finale B ed è 5° Consolidato il pettorale giallo!
Segui la diretta live dello Skicross di Arosa 2025, con protagonisti i migliori atleti internazionali. Durante l’evento, Deromedis si impone nella finale B, conquistando il quinto posto e consolidando il pettorale giallo. Resta aggiornato sugli sviluppi della competizione e sulle emozioni di questa tappa importante del circuito.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE della prova di Skicross di Arosa (SUI), appuntamento in questo weekend a San Candido, appuntamento da non perdere. Vi aspettiamo! CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO SKI CROSS 2025-2026 Deromedis 225 punti Howden -72 punti Aujerski -81 punti 20:18 Deromedis sale a quota 225 punti, il più immediato inseguitore è proprio Howden che è a meno 72 punti. L’azzurro quindi incrementa da 60 punti a 72 punti il suo margine sul più immediato inseguitore. 20:16 CLASSIFICA UOMINI SKICROSS AROSA (SUI): Reece HOWDEN (CAN). Johannes AUJERSKI (AUT). Oasport.it
