LIVE Skicross Arosa 2025 in DIRETTA | Deromedis punta al podio per consolidare la leadership di Coppa

Segui in tempo reale le gare di Skicross ad Arosa 2025, con aggiornamenti live sulla competizione maschile. Deromedis cerca di consolidare la leadership di Coppa, mentre Zorzi si avvicina ai vertici della classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:14 Classifica di Coppa uomini che vede in terza posizione a -82 da Deromedis l’altro azzurro capace di salire sul podio a Val Thorens (FRA) nell’opening di stagione: Edoardo Zorzi. 17:09 Buona sera amici sportivi, tra circa 20? vi racconteremo la prova maschile e femminile da Arosa valida per la Coppa del Mondo di SkiCross, spettacolare specialità dello Sci Freestyle che vede Simone Deromedis in testa alla classifica generale maschile. Buongiorno amici dei OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova di Ski Cross maschile e femminile dalle nevi di Arosa (Svizzera), la terza prova della stagione di Coppa del Mondo 2025-2026. Oasport.it

