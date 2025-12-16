LIVE Skicross Arosa 2025 in DIRETTA | Deromedis alla prova su una pista breve

Benvenuti alla diretta live da Arosa, Svizzera, per la terza tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. Seguite con noi le gare maschili e femminili, con aggiornamenti in tempo reale sulle performance degli atleti e le emozioni di questa discipline.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici dei OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova di Ski Cross maschile e femminile dalle nevi di Arosa (Svizzera), la terza prova della stagione di Coppa del Mondo 2025-2026. Siamo giunti alla terza prova di stagione, e il leader di Coppa del Mondo è azzurro. Simone Deromedis ha conquistato una vittoria ed un preziosissimo secondo posto sulle nevi francesi di Val Thorens, in casa di numerosi rivali, ed è uscito forte del pettorale giallo. Ecco che sulla pista facile di Arosa, dove conta far scorrere gli sci e creare velocità per avere dalla nostra la track position, posizione in pista. Oasport.it

