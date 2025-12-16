Segui in diretta le qualificazioni e i quarti di finale di skicross ad Arosa 2025. I concorrenti si sfidano su un percorso impegnativo, con i migliori atleti pronti a conquistare un passaggio ai successivi round. Restate aggiornati per tutte le emozioni di questa competizione internazionale.

LIVE Skicross, Arosa 2025 in DIRETTA: Deromedis acciuffa i quarti, ma il livello ora si alza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:27 Quarti di finale maschili: HOWDEN (CAN) SCHMIDT (CAN) DAVIES (GBR) KATRUSIAK (CAN) DEROMEDIS WILMSMANN MOBAERG (SWE) FISCHER (GER) AUJESKI (AUT) RENN (GER) ROWELL (CAN) MAEBERG (SWE) TCHIKNAVORIAN T (FRA) DUPLESSIS (FRA) DANKSAGMUELLER (FRA) SUGAI (JPN) 19:25 Erik Maeberg davanti a tutti nel 6° ottavo. Con lui Renn. 19:24 Rowell vince il 5° ottavo di finale, con lui Aujeski. 19:23 Saranno Maeberg e Fischer a contendersi il passaggio in semifinale con Wilmsmann e Deromedis. Stavolta ci sarà da guadagnarsi ancor più duramente il passaggio del turno. Oasport.it

