LIVE Skicross Arosa 2025 in DIRETTA | alle 19 | 15 si riparte occasione per Deromedis!
Segui in diretta da Arosa i quarti di finale di skicross 2025, con l'azione che riparte alle 19:15. Ottime occasioni per i favoriti come Deromedis e altri atleti di punta, mentre si avvicinano gli ottavi maschili. Rimani aggiornato sugli sviluppi delle competizioni e sui risultati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -QUARTI DI FINALE FEMMINILI: SMITH (SUI) MOBAERG (SWE) HOFFOS (CAN) GRILLET AUBERT (FRA) BALLET BAZ (FRA) GANTENBEIN (SUI) BERGER SABBATEL (FRA) ERRARD (FRA) NAESLUND (SWE) COUSIN (SUI) JOFFROY (CZE) REDDEER (GER) MAIER (GER) OFNER (AUT) SCHMIDT (CAN) LACK (SUI) -OTTAVI DI FINALE MASCHILI: HOWDEN (CAN) SCHMIDT (CAN) TCHIKNAVORIAN M (FRA) REGEZ (SUI) MAHLER (CAN) BACHSLEITNER (GER) DAVIES (GBR) KATRUSIAK (CAN) DEROMEDIS (ITA) WILMSMANN (GER) HRONEK (GER) LUSSNIG (AUT) MOBAERG (SWE) FISCHER (GER) KAPPACHER (AUT) HIMMELSBACH (GER) AUJESKI (AUT) WALLASCH (USA) COOK (CAN) ROWELL (CAN) RENN (GER) MOBAERG (SWE) KLUFTS (GER) FIVA (SUI) DUPLESSIS (FRA) TCHIKNAVORIAN T (FRA) BACHL (GER) ILLIG (GER) MARTIN (CAN) FURUNO (JPN SUGAI (JPN) DANKSAGMUELLER (AUT) Partenza degli ottavi maschili programmata per le 19:15! 18:40 Mancano circa 30? alla partenza del primo ottavo di finale maschile. Oasport.it
Skicross Reiteralm 2021
LIVE Skicross, Arosa 2025 in DIRETTA: Deromedis alla prova su una pista breve - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici dei OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova di Ski Cross maschile e femminile dalle ... oasport.it
Skicross: Deromedis in top 5 nelle qualifiche alla Coppa del Mondo di Arosa, ok Galli - Impatto positivo per Simone Deromedis con la neve di Arosa, location elvetica che ospita in queste ore la terza tappa valida per la Coppa del Mondo ... oasport.it
SPORT IN TV OGGI - Il programma completo di giornata: occhi puntati sullo slalom femminile di Courchevel, ma c'è anche lo skicross ad Arosa, Milano-Real Madrid di Eurolega e tanto altro - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.