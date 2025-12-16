LIVE Skicross Arosa 2025 in DIRETTA | alle 19 | 15 si riparte occasione per Deromedis!

Segui in diretta da Arosa i quarti di finale di skicross 2025, con l'azione che riparte alle 19:15. Ottime occasioni per i favoriti come Deromedis e altri atleti di punta, mentre si avvicinano gli ottavi maschili. Rimani aggiornato sugli sviluppi delle competizioni e sui risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -QUARTI DI FINALE FEMMINILI: SMITH (SUI) MOBAERG (SWE) HOFFOS (CAN) GRILLET AUBERT (FRA) BALLET BAZ (FRA) GANTENBEIN (SUI) BERGER SABBATEL (FRA) ERRARD (FRA) NAESLUND (SWE) COUSIN (SUI) JOFFROY (CZE) REDDEER (GER) MAIER (GER) OFNER (AUT) SCHMIDT (CAN) LACK (SUI) -OTTAVI DI FINALE MASCHILI: HOWDEN (CAN) SCHMIDT (CAN) TCHIKNAVORIAN M (FRA) REGEZ (SUI) MAHLER (CAN) BACHSLEITNER (GER) DAVIES (GBR) KATRUSIAK (CAN) DEROMEDIS (ITA) WILMSMANN (GER) HRONEK (GER) LUSSNIG (AUT) MOBAERG (SWE) FISCHER (GER) KAPPACHER (AUT) HIMMELSBACH (GER) AUJESKI (AUT) WALLASCH (USA) COOK (CAN) ROWELL (CAN) RENN (GER) MOBAERG (SWE) KLUFTS (GER) FIVA (SUI) DUPLESSIS (FRA) TCHIKNAVORIAN T (FRA) BACHL (GER) ILLIG (GER) MARTIN (CAN) FURUNO (JPN SUGAI (JPN) DANKSAGMUELLER (AUT) Partenza degli ottavi maschili programmata per le 19:15! 18:40 Mancano circa 30? alla partenza del primo ottavo di finale maschile. Oasport.it

