LIVE Sci alpino Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA | Shiffrin senza avversarie credibili grande rimonta e miglior piazzamento per Della Mea
Segui in tempo reale la gara di slalom femminile a Courchevel 2025, con la dominanza di Shiffrin e le emozioni delle ultime sfide. Aggiornamenti, classifiche e risultati live per non perdere nessun dettaglio di questa tappa di Coppa del Mondo di sci alpino.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 21.46: POer oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo di sci alpino. Buona serata! 21.45: Questa la classifica generale di Coppa del Mondo: 1 SHIFFRIN Mikaela USA 558 2 ROBINSON Alice NZL 394 3 RAST Camille SUI 343 4 AICHER Emma GER 319 5 MOLTZAN Paula USA 312 6 COLTURI Lara ALB 302 7 SCHEIB Julia AUT 280 8 DUERR Lena GER 260 9 HECTOR Sara SWE 244 10 GOGGIA Sofia ITA 240 21.44: Questa la classifica di Coppa del Mondo di slalom: 1 SHIFFRIN Mikaela USA 400 2 COLTURI Lara ALB 220 3 RAST Camille SUI 182 4 MOLTZAN Paula USA 172 5 HOLDENER Wendy SUI 168 6 DUERR Lena GER 166 7 AICHER Emma GER 149 8 TRUPPE Katharina AUT 141 9 SWENN LAON Anna SWE 135 10 CHEVRIER Marion FRA 85 21. Oasport.it
