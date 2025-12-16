LIVE Sci alpino Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA | Shiffrin può tornare ad allungare in classifica
Benvenuti alla diretta dello slalom femminile di Courchevel 2025, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Seguite con noi le emozioni della gara, mentre le atlete si sfidano sulla neve francese. Rimanete aggiornati in tempo reale per tutte le ultime notizie e le performance delle protagoniste di questa competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Courchevel (Francia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Si apre una settimana di grande rilievo per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-2026, pronta a entrare nel vivo con una serie di appuntamenti di primo piano. Il calendario propone subito uno degli eventi più attesi dell’inizio stagione: lo slalom notturno di Courchevel, in Francia, che domani accenderà i riflettori sul Circo Bianco inaugurando un programma intenso e di alto profilo. Oasport.it
