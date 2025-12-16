LIVE Sci alpino Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA | Peterlini risale Della Mea a caccia della rimonta! Shiffrin per il poker
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 21.01: All’intermedio Braendli ha 18 centesimi di ritardo 21.00: E’ indietro la svedese Aronsson Elfman, chiude con un ritardo di 1? ed è settima, alle spalle di Peterlini che guadagna una posizione 20.59. Aronsson Elfman all’intermedio ha 1?08 di ritardo 20.58: Recupera qualcosa come chi l’ha preceduta, la giapponese Ando ed è terza a 4 decimi dalla testa. Ora Aronsson Elfman 20.57: Ando all’intermedio ha 44 centesimi di ritardo 20.57: Che brava l’austriaca Falch che chiude terza a 65 centesimi dalla testa dopo errore grave in alto. Oasport.it
