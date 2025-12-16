LIVE Sci alpino Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA | Peterlini risale Della Mea a caccia della rimonta! Shiffrin per il poker

Segui la diretta dello slalom gigante di Courchevel 2025, con aggiornamenti in tempo reale sulle performance degli atleti. Peterlini tenta una rimonta, Della Mea si prepara alla sfida finale e Shiffrin punta al quarto successo consecutivo. Restate sintonizzati per tutte le ultime notizie e risultati live dalla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 21.01: All’intermedio Braendli ha 18 centesimi di ritardo 21.00: E’ indietro la svedese Aronsson Elfman, chiude con un ritardo di 1? ed è settima, alle spalle di Peterlini che guadagna una posizione 20.59. Aronsson Elfman all’intermedio ha 1?08 di ritardo 20.58: Recupera qualcosa come chi l’ha preceduta, la giapponese Ando ed è terza a 4 decimi dalla testa. Ora Aronsson Elfman 20.57: Ando all’intermedio ha 44 centesimi di ritardo 20.57: Che brava l’austriaca Falch che chiude terza a 65 centesimi dalla testa dopo errore grave in alto. Oasport.it

