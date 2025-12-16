LIVE Sci alpino Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA | dominio Shiffrin Rast insegue Fuori Colturi Della Mea in top 30

Segui in tempo reale lo slalom di Courchevel 2025, dove la dominatrice è Shiffrin, con Rast che cerca di rimanere al passo. Fuori Colturi, Della Mea si piazza tra le prime 30. Aggiornamenti e risultati live aggiornano l’andamento della gara, con le ultime posizioni e le performance dei principali atleti.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: dominio Shiffrin, Rast insegue. Fuori Colturi. Della Mea in top 30 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.37: La canadese Smart è 22ma a 4?"06, Peterlini scala in 23ma posizione 18.36. Questa la classifica dopo 30 discese: 1 SHIFFRIN Mikaela USA 49.77 2 RAST Camille SUI +0.83 3 DUERR Lena GER +1.16 4 AICHER Emma GER +1.29 5 SWENN LAON Anna SWE +1.46 5 TRUPPE Katharina AUT +1.46 7 HECTOR Sara SWE +1.47 8 HOLDENER Wendy SUI +1.69 9 MOLTZAN Paula USA +2.21 10 HUBER Katharina AUT +2.30 11 OEHLUND Cornelia SWE +2.64 12 CHEVRIER Marion FRA +2.70 13 MCFARLANE Caitlin FRA +2.72 14 ST-GERMAIN Laurence CAN +2.77 15 MEILLARD Melanie SUI +3.06 16 DELLA MEA Lara ITA +3. Oasport.it LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: dominio Shiffrin, Rast insegue. Fuori Colturi. Della Mea in top 30 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Courchevel ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: startlist slalom Courchevel, orari, streaming - Tutto è pronto per una nuova tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025- oasport.it

ALPINO - Terza del circuito e sesta assoluta nello slalom Fis di Pozza di Fassa la portacolori dello Sci club 2000. #fisiVeneto #alpineskiing - facebook.com facebook

Sci alpino, le convocate dell’Italia per lo slalom di Courchevel: sette azzurre al via e in cerca di soddisfazioni - x.com

