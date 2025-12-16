LIVE Sci alpino Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA | dominio Shiffrin Rast insegue Due azzurre nella seconda manche dalle 20.45

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: dominio Shiffrin, Rast insegue. Due azzurre nella seconda manche dalle 20.45 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 20.33: Da segnalare l’uscita di almeno tre atlete di primissimo piano. Esce, all’ingresso del dosso finale, Lara Colturi che inforca e termina così in anticipo la sua prova. La croata Zrinka Ljutic, vincitrice della Coppa di specialità lo scorso anno, si ferma nel finale dopo aver accusato un ritardo di ottantacinque centesimi all’intermedio. Fuori anche Katharina Liensberger che arretra progressivamente e cade, senza conseguenze, dopo una trentina di secondi. 20.30: La svedese Sara Hector, pettorale numero 14, disputa una gara solida grazie alla quale riesce ad inserirsi in settima posizione con un ritardo di 1. Oasport.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. LIVE Valloire FRA - M - Giant Slalom Run 1 FIS Ski European Cup LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: dominio Shiffrin, Rast insegue. Due azzurre nella seconda manche dalle 20.45 - 15: Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di ... oasport.it

