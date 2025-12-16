LIVE Sci alpino Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | via al training

Segui la live della prima prova di discesa di Val Gardena 2025 e lo slalom femminile di Courchevel, con aggiornamenti in tempo reale. Rimani informato su tutte le news e i risultati delle competizioni di sci alpino, con aggiornamenti continui e dettagliati.

12:13 Il secondo italiano a scendere sarà Florian Schieder, pettorale numero 16. 12:11 La prova non riprende ancora. Si attendono le decisioni della giuria. 12:08 L'austriaco Stefan Babinsky non ha terminato la sua gara dopo che nei primi settori aveva costruito un vantaggio superiore ai nove decimi. 12:07 La seduta di allenamento è stata interrotta. 12:05 Il francese Nils Allegre recupera il ritardo nel primo settore e passa al comando con 2:05.05 infliggendo quasi due secondi ai rivali.

LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: Shiffrin può allungare. I pettorali di partenza

DIRETTA Sci alpino, al via la prima manche dello slalom gigante femminile, 5 le azzurre al cancelletto Copper Mountain #FISAlpine #WorldCupCopperMountain #29novembre Guarda la diretta streaming qui rainews.it/maratona/2025/… x.com

