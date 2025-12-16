LIVE Sci alpino Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | tempo impressionante di Odermatt

Segui in tempo reale la prima prova di discesa libera di Val Gardena 2025, con un'eccezionale performance di Odermatt. Rimani aggiornato sugli sviluppi delle competizioni di sci alpino, tra cui anche lo slalom femminile di Courchevel alle 17. Non perdere le emozioni di questa giornata di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI COURCHEVEL ALLE 17.45 E 20.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12:30 Lo svizzero Alexis Monney chiude in 2:04.50 ed è terzo a +0.82. 12:29 Il canadese James Crawford taglia il traguardo con +3.32 di ritardo. 12:28 L’americano Ryan Cochran-Siegle termina terzo con oltre nove decimi di distacco. 12:27 Dominik Paris limita i danni ed è secondo a +0.78 dal fenomeno elvetico. 12:26 Marco Odermatt firma una discesa esemplare e vola in testa con 2:03.68. 12:25 Lo svizzero Stefan Rogentin termina la sua prova in quarta posizione con 2:05. Oasport.it

ODERMATT senza rivali nella prima DISCESA! Capolavoro sulla Birds of Prey | HIGHLIGHTS

