LIVE Sci alpino Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | tempo impressionante di Odermatt Bene Paris
Segui in tempo reale la prima prova di discesa libera a Val Gardena 2025, con un'impressionante performance di Odermatt. Buone notizie anche per Paris, che si distingue tra i protagonisti. Resta aggiornato per tutte le ultime novità e i risultati live della competizione di sci alpino.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI COURCHEVEL ALLE 17.45 E 20.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12:41 Discese in pausa per consentire la manutenzione del percorso. 12:38 L’austriaco Stefan Eichberger non termina la sua prova. 12:37 Lo svizzero Niels Hintermann si inserisce in sesta posizione con 2:04.81. 12:36 Daniel Hemetsberger è secondo, con +0.72 di ritardo. 12:34 Aleksander Kilde termina undicesimo con +2.91 di ritardo. 12:33 Florian Schieder è decimo in 2:05.77. Il suo ritardo dalla vetta è di +2.09. 12:32 Justin Murisier termina la sua prova in 2:08. Oasport.it
ODERMATT vince il gigante di Sölden davanti a Schwarz e McGrath, VINATZER 8° in rimonta | HIGHLIGHTS
LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: assaggio di Saslong per Paris - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa ... oasport.it
LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: Shiffrin può allungare. I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Courchevel ... oasport.it
Villaggio alpino -Boarezzo- di Ilaria Della Malva ex colonia del touring club italiano per bambini orfani chiusa e abbandonata nel 1986 Prima casetta con la scala rossa - facebook.com facebook
Livigno ospita per la prima volta la Coppa del Mondo di sci alpino il 26 e 27 dicembre x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.