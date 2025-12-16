LIVE Sci alpino Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | tempo impressionante di Odermatt Bene Paris

Segui in tempo reale la prima prova di discesa libera a Val Gardena 2025, con un'impressionante performance di Odermatt. Buone notizie anche per Paris, che si distingue tra i protagonisti. Resta aggiornato per tutte le ultime novità e i risultati live della competizione di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI COURCHEVEL ALLE 17.45 E 20.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12:41 Discese in pausa per consentire la manutenzione del percorso. 12:38 L’austriaco Stefan Eichberger non termina la sua prova. 12:37 Lo svizzero Niels Hintermann si inserisce in sesta posizione con 2:04.81. 12:36 Daniel Hemetsberger è secondo, con +0.72 di ritardo. 12:34 Aleksander Kilde termina undicesimo con +2.91 di ritardo. 12:33 Florian Schieder è decimo in 2:05.77. Il suo ritardo dalla vetta è di +2.09. 12:32 Justin Murisier termina la sua prova in 2:08. Oasport.it

LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: assaggio di Saslong per Paris - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa ... oasport.it