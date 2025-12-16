Segui in tempo reale la prima prova di discesa di Val Gardena 2025, con aggiornamenti sulla partenza ritardata. Restate sintonizzati per tutte le ultime notizie e i risultati live della competizione di sci alpino, inclusi anche lo slalom femminile di Courchevel alle 17.

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: partenza ritardata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI COURCHEVEL ALLE 17.45 E 20.45 I PETTORALI DI PARTENZA 11:51 L’intenso calendario della settimana si concluderà con la due giorni dell’Alta Badia. 11:49 La giuria, dopo la partenza degli apripista, ha deciso di ritardare l’inizio della prova. 11:47 Marco Odermatt, vincitore della gara in Colorado, gareggerà con il numero 10. 11:44 Saranno ottantadue gli atleti al via dell’odierna prova. 11:43 Il primo azzurro a scendere in pista sarà Dominik Paris con il pettorale numero 11. 11:40 Sono iniziate le discese degli apripista. Oasport.it

ODERMATT vince il gigante di Sölden davanti a Schwarz e McGrath, VINATZER 8° in rimonta | HIGHLIGHTS

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: assaggio di Saslong per Paris - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa ... oasport.it