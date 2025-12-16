LIVE Sci alpino Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | partenza ritardata
Segui in tempo reale la prima prova di discesa di Val Gardena 2025, con aggiornamenti sulla partenza ritardata. Restate sintonizzati per tutte le ultime notizie e i risultati live della competizione di sci alpino, inclusi anche lo slalom femminile di Courchevel alle 17.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI COURCHEVEL ALLE 17.45 E 20.45 I PETTORALI DI PARTENZA 11:51 L’intenso calendario della settimana si concluderà con la due giorni dell’Alta Badia. 11:49 La giuria, dopo la partenza degli apripista, ha deciso di ritardare l’inizio della prova. 11:47 Marco Odermatt, vincitore della gara in Colorado, gareggerà con il numero 10. 11:44 Saranno ottantadue gli atleti al via dell’odierna prova. 11:43 Il primo azzurro a scendere in pista sarà Dominik Paris con il pettorale numero 11. 11:40 Sono iniziate le discese degli apripista. Oasport.it
ODERMATT vince il gigante di Sölden davanti a Schwarz e McGrath, VINATZER 8° in rimonta | HIGHLIGHTS
LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: assaggio di Saslong per Paris - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa ... oasport.it
LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: Shiffrin può allungare. I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Courchevel ... oasport.it
Villaggio alpino -Boarezzo- di Ilaria Della Malva ex colonia del touring club italiano per bambini orfani chiusa e abbandonata nel 1986 Prima casetta con la scala rossa - facebook.com facebook
Livigno ospita per la prima volta la Coppa del Mondo di sci alpino il 26 e 27 dicembre x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.