LIVE Sci alpino Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | Odermatt mette subito le cose in chiaro Paris risponde presente
Segui in tempo reale la prima prova di discesa di Val Gardena 2025, dove Odermatt si distingue subito, mentre Paris risponde immediatamente. Restate aggiornati per tutte le emozioni dello sci alpino, con la diretta dello slalom femminile di Courchevel alle 17.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI COURCHEVEL ALLE 17.45 E 20.45 I PETTORALI DI PARTENZA 14:28 La classifica della prima prova della discesa libera di Val Gardena 1 Marco Odermatt – Svizzera – 2:03.68 2 Daniel Hemetsberger – Austria – 2:04.40 (+0.72) 3 Dominik Paris – Italia – 2:04.46 (+0.78) 4 Alexis Monney – Svizzera – 2:04.50 (+0.82) 5 Ryan Cochran-Siegle – Stati Uniti – 2:04.59 (+0.91) 6 Niels Hintermann – Svizzera – 2:04.81 (+1.13) 7 Bryce Bennett – Stati Uniti – 2:04.99 (+1.31) 8 Nils Allègre – Francia – 2:05.05 (+1.37) 9 Miha Hrobat – Slovenia – 2:05. Oasport.it
ODERMATT vince il gigante di Sölden davanti a Schwarz e McGrath, VINATZER 8 in rimonta HIGHLIGHTS
LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: assaggio di Saslong per Paris - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa ... oasport.it
LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: Shiffrin può allungare. I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Courchevel ... oasport.it
Villaggio alpino -Boarezzo- di Ilaria Della Malva ex colonia del touring club italiano per bambini orfani chiusa e abbandonata nel 1986 Prima casetta con la scala rossa - facebook.com facebook
Livigno ospita per la prima volta la Coppa del Mondo di sci alpino il 26 e 27 dicembre x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.