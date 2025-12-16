LIVE Sci alpino Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | incognita maltempo per il primo test

Benvenuti alla diretta della prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Val Gardena, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale mentre gli atleti affrontano il primo test in un contesto di incerto maltempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa libera maschile di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Dominik Paris si cimenta con il primo assaggio della storica Saslong per studiare le traiettorie e familiarizzare con la pista in vista degli impegni ufficiali del fine settimana. Il programma prevede un tris di gare in grado di poter regalare grandi emozioni agli appassionati e, magari, qualche gioia ai colori azzurri. Si parte giovedì 18 dicembre, orario di inizio previsto alle 11:45, con la prima discesa libera, recupero di quella non disputata a Beaver Creek. Oasport.it

