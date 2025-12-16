LIVE Sci alpino Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | DIRETTA | Odermatt mette subito le cose in chiaro Paris risponde presente
Segui in tempo reale la prima prova di discesa libera a Val Gardena 2025, con Odermatt che lascia il segno e Paris che risponde prontamente. Restate aggiornati per tutte le emozioni e i risultati in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI COURCHEVEL ALLE 17.45 E 20.45 I PETTORALI DI PARTENZA 14:16 Marco Odermatt domina la prima prova della discesa libera di Val Gardena. Lo svizzero taglia il traguardo con il tempo di 2:03.68 precedendo l’austriaco Daniel Hemetsberger di +0.72 e Dominik Paris di +0.78. 14:14 Le ultime discese non propongono inserimenti significativi nelle prime posizioni. Termina così la seduta di allenamento. 14:07 Le discese degli italiani sono terminate. Mancano pochi atleti alla fine della prova. 14:05 Marco Abbruzzese taglia il traguardo in 2:08. Oasport.it
