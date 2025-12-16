LIVE Sci alpino Prima prova discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA | alle 11 | 45 il via al training

Segui in tempo reale la prima prova di discesa di Val Gardena 2025, in programma alle 11:45. Aggiorna la diretta per rimanere informato sui risultati e le ultime novità. Inoltre, alle 17 si svolgerà lo slalom femminile di Courchevel, con aggiornamenti disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI COURCHEVEL ALLE 17.45 E 20.45 I PETTORALI DI PARTENZA 11:28 L'odierna seduta di allenamento rappresenta il primo approccio per gli atleti con la pista su cui dovranno affrontare le gare. 11:26 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa libera di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026.

