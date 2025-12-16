LIVE Perugia-Swehly Sports Club Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | manca poco all’esordio della squadra italiana!

Segui in tempo reale l'esordio della Swehly Sports Club nel Mondiale per club di volley 2025 a Perugia. Aggiornamenti live e dettagli sulla partita tra Perugia e la squadra svedese, con arbitri brasiliani Antonio Fernando e Angela Grass. Resta sintonizzato per tutte le novità dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 I giudici di gara saranno i brasiliani Antonio Fernando, come primo arbitro, e Angela Grass, come secondo. 17.15 La squadra di Lorenzetti è sicuramente una delle favorite per la vittoria finale del torneo, con la speranza che una squadra italiana possa ripetere nella competizione maschile quanto fatto da Scandicci in quella femminile, con le toscane che pochissimi giorni fa hanno battuto la connazionale e fortissima Conegliano in finale, per 3-1. 17.13 Questo tra la squadra italiana e quella libanese è il primo scontro diretto della storia, con i perugini che esordiscono in questa edizione del Mondiale per club contro una squadra più che agevole ma non da sottovalutare. Oasport.it

Resmi Dimulai FIVB Club World Championship 2025 Siapa Calon Juara Dunia Tahun Ini

Video Resmi Dimulai FIVB Club World Championship 2025 Siapa Calon Juara Dunia Tahun Ini Video Resmi Dimulai FIVB Club World Championship 2025 Siapa Calon Juara Dunia Tahun Ini

