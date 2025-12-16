LIVE Perugia-Swehly Sports Club Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | debutto contro i libici

Segui con noi in tempo reale il debutto della Sir Safety Perugia al Mondiale per club 2025 contro i libici dello Swehly Sports Club. Aggiornamenti live e cronaca testuale per vivere ogni momento di questa importante sfida internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live dell’esordio della Sir Safety Perugia nel Mondiale per club maschile. La squadra capitanata da Simone Giannelli, se la vedrà con la formazione libanese di Swehly, campione della Champions League africana in carica. Il match è assolutamente alla carta della squadra italiana, che arriva in Brasile come una delle grandi favorite per la vittoria finale. Perugia in campionato sta confermando il suo dominio con la consapevolezza di poter ripetere la vittoria ottenuta nella stagione 20232024. Oasport.it

