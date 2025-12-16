LIVE Perugia-Swehly Sports Club 3-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | gli italiani dominano l’esordio contro un’avversaria abbordabile
La partita tra Perugia e Swehly Sports Club si conclude con una netta vittoria per gli italiani, che dominano l’esordio nel Mondiale per club volley 2025. L’incontro si è svolto in diretta, offrendo un primo assaggio delle sfide che attendono le squadre nel torneo. Domani, Perugia affronterà Osaka per il primato nel girone.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50 Termina qui questa cronaca in Diretta e in Live con la vittoria di Perugia che domani lotterà con l’Osaka per il primato nel girone: il match, come detto, inizierà alle 17.30 e lo potrete seguire qui, punto dopo punto, su OA Sport. Grazie mille per averci seguito, buon proseguimento di serata tutti. 18.48 Perugia domina, in maniera abile e risparmiando energie, e lo fa grazie ai 10 punti di Ben Tara, gli 8 di Dzavoronok e di Loser, i 6 di Giannelli, Solé e Plotnyskyi, i 4 di Ishikawa e i 3 di Semeniuk. 18.47 I libanesi non trovano fortuna nonostante i 9 punti di Garwash, i 4 di Rawad, i 3 di Nabil e di Banani, i 2 di Aween e Abdulsalam e gli unici punti di Jnefa, Allah ed Elhoush. Oasport.it
