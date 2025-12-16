LIVE Perugia-Swehly Sports Club 0-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | inizia il match!

Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e Swehly Sports Club, valida per il Mondiale per club di volley 2025. La partita è appena iniziata e le squadre sono pronte a darsi battaglia. Restate aggiornati con la diretta per non perdere nemmeno un punto di questa emozionante sfida internazionale.

© Oasport.it - LIVE Perugia-Swehly Sports Club 0-0, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: inizia il match! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL PRIMO SET! 17.30 Le squadre sono in campo, sta per iniziare il match. 17.28 Partita tra campioni dei rispettivi continenti in carica visto che Perugia ha vinto l'ultima Champions League europea, mentre lo Sewhly l'ultima africana. 17.28 La vittoria di Osaka su Sada Cruzeiro ha sorpreso, con i giapponesi che hanno rovesciato il pronostico. La speranza è che alla fine di questo match possiamo dire che il pronostico, invece, è stato più che rispettato. 17.25 Perugia gioca per raggiungere il primo posto del girone, a parimerito con Osaka, che gli italiani affronteranno domani alle 17.

