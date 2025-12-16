LIVE Perugia-Swehly Sports Club 0-0 Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA | dominio assoluto della squadra italiana ad inizio primo set 9-2!
Seguono aggiornamenti in tempo reale sulla sfida tra Perugia e Swehly Sports Club, valida per il Mondiale per club di volley 2025. La squadra italiana domina il primo set, con un punteggio di 9-2 e un impressionante avvio di partita. Restate sintonizzati per tutte le emozioni e i dettagli della gara in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-8 Semeniuk giganteggia in attacco con una grande schiacciata diagonale. 21-8 Primo tempo di Loser! 20-8 Errore al servizio degli italiani. 20-7 Altro punto in attacco per Perugia. 19-7 Incomprensione nel campo avversario, punto regalato a Perugia. 18-7 In rete il servizio dei libanesi. 17-7 Tocco del nastro di Giannelli, è fallo. 17-6 Colpo potentissimo di Perugia! 16-6 Pestaggio della seconda linea per Aween. 15-6 Altro errore in battuta per lo Swehly, con Aween. 14-6 Ottimo mani fuori cercato e trovato da Garwash. 14-5 Muro micidiale di Simone Giannelli, sempre su Abdulsalam! 13-5 Infrazione di seconda chiamata a sfavore dello Swehly. Oasport.it
