LIVE Olimpia Milano-Real Madrid Eurolega basket 2026 in DIRETTA | scontro diretto fondamentale per i play-in si alza la palla a due all’Allianz Cloud

Segui in tempo reale l'incontro tra Olimpia Milano e Real Madrid, sfida decisiva per i play-in di Eurolega 2026. A partire dall'Allianz Cloud, le due squadre si affrontano in una partita che potrebbe influenzare il proseguo della competizione. Restate con noi per aggiornamenti live e le formazioni ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti! Questi gli  Starting five  scelti dai due coach: Ellis A. Brooks LeDay Shields Booker (Olimpia Milano); Campazzo Lyles Abalde Deck Tavares (Real Madrid) 20:25 Squadre che hanno completato il riscaldamento sul parquet dell’Allianz Cloud – dove si è intravisto anche Ettore Messina, ora ‘solo’  Head of Basketball Operations, per la prima volta da quando ha rassegnato le sue dimissioni – con la palla a due che verrà alzata tra circa cinque minuti. 20:22 Coach ‘Peppe’ Poeta, attraverso il sito della società biancorossa, ha presentato così la sfida odierna: “ Incontriamo una squadra in grande forma, reduce da quattro vittorie consecutive, con grande talento, profondità e allenata bene da Coach Scariolo. Oasport.it

