LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 9-16 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | sfida equilibrata a metà primo quarto

Segui in tempo reale l'incontro tra Olimpia Milano e Real Madrid, valido per l'Eurolega 2026. La partita è iniziata con un punteggio equilibrato e momenti di grande intensità, come il tiro da tre di Ellis e i primi punti di Lyles in doppia cifra. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi di questa sfida appassionante.

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 9-16, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sfida equilibrata a metà primo quarto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-17 QUIIINN EEELLISSS! TRIPLAAAAA 9-17 12 per Lyles in lunetta e già in doppia cifra (10 punti). 9-16 Solo retina per Facundo Campazzo da tre! +6 Real a metà primo quarto. 9-13 Rimorchio di Tavares. 9-11 Zach LeDay riporta l’Olimpia subito a -2. 7-11 Abalde raccoglie il rimbalzo e segna dal pitturato: ancora +4 Real. 7-9 Shavon Shields alza la parabola per tenere Milano a contatto. 5-9 22 a cronometro fermo di Lyles che ha segnato tutti i punti del Real. Stoppata di Brooks su Lyles! 5-7 Lyles perfetto dall’arco! 7 punti per lui. 5-4 Ancora Quinn Ellis, questa volta dalla media. Oasport.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Live dalla Sala Stampa Olimpia Milano - Real Madrid Olimpia Milano-Real Madrid, il risultato della partita di Eurolega LIVE - L’Olimpia Milano torna a giocare all'Allianz Cloud, ex Palalido, ospitando il Real Madrid di Sergio Scariolo. sport.sky.it

