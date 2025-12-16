LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 89-82 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | secondo successo consecutivo in Europa Guduric e Brooks decisivi

L'Olimpia Milano conquista una vittoria fondamentale contro il Real Madrid, con un punteggio di 89-82, nel match di Eurolega basket 2026. Guduric e Brooks si sono distinti come protagonisti, contribuendo al secondo successo consecutivo in Europa. La partita si è conclusa questa sera, offrendo emozioni e spettacolo ai tifosi.

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 89-82, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: secondo successo consecutivo in Europa, Guduric e Brooks decisivi CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:36 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo! 22:33 TOP SCORER: Olimpia Milano: Guduric 22, LeDay 14, A. Brooks 13; Real Madrid: Campazzo 25, Lyles 14, Hezonja 11 Finisce qui: l’Olimpia Milano soffre nel finale ma piega il Real Madrid 89-82 e centra il secondo successo consecutivo in Eurolega interrompendo la striscia di quattro vittorie dei Blancos! 89-82 22 di Shavon Shields forse decisivo. Ultimo minuto! 87-82 22 per Maledon a cronometro fermo. Oasport.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Live dalla Sala Stampa Olimpia Milano - Real Madrid | L'Olimpia Milano non si ferma: Guduric mette la firma, Real Madrid sconfitto - Non si ferma la corsa dell'Olimpia Milano che due giorni dopo il derby contro la Virtus in campionato, apre bene il suo periodo al PalaLido, dove la truppa di coach Peppe Poeta ... pianetabasket.com

